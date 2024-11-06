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برونو فيرنانديز نجم الجولات المقبلة في فانتازي الدوري الإنجليزي

12:45 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

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كتب - محمد القرش:

يقارن كشاف فانتازي الدوري الإنجليزي بين أداء نجم مانشستر يونايتد وزملاءه في الفريق ولاعبي خط الوسط الأكثر تهديفًا قبل ثلاث مباريات مقبلة من نوع خاص.

ويقوم الكشاف بتقييم إمكانات برونو فرنانديز (8.2 مليون جنيه إسترليني) كخيار قصير المدى في خط وسط مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي.

وعزز صانع ألعاب مانشستر يونايتد إنتاجيته بشكل فوري منذ تعيين رود فان نيستلروي مدربا مؤقتا للفريق.

وسجل فرنانديز هدفين في أول مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي، والتي فاز فيها الفريق 5-2 على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

واستفاد من ركلات الجزاء ليسجل هدف اليونايتد في التعادل 1-1 مع تشيلسي، ليحصد أعلى عدد نقاط له هذا الموسم وهو 10 نقاط.

ويرفع جدول مباريات مانشستر يونايتد المقبل جاذبية فرنانديز قبل وصول روبن أموريم كمدرب جديد لهم.

ويبدأ برونو جدول مبارياته السهل عندما يسافر إلى ليستر سيتي، فيما ستكون آخر مباراة لفان نيستلروي في قيادة الفريق.

وفي الجولة الثانية عشرة، يواجه مانشستر يونايتد فريقًا صاعدًا آخر، إيبسويتش تاون، في أول مباراة له تحت قيادة أموريم.

والمباراة الثالثة يواجه اليونايتد نظيره "إيفرتون" قبل أن ينقلب الجدول سريعًا ضدهم، مع زيارات إلى أرسنال ومانشستر سيتي خلال الأسابيع الثلاثة التالية.

هل فرنانديز هو الخيار الأفضل لمانشستر يونايتد في الفانتازي؟

لا يمكن إنكار أن فرنانديز حقق بداية مخيبة للآمال في فانتازي 2024/25، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط وصنع اثنين.

ومن ناحية أخرى، فقد سجل هدفين خلال آخر مباراتين له على أرضه، بالإضافة إلى ركلة الجزاء التي سجلها ضد تشيلسي، وقدم تمريرة حاسمة ضد برينتفورد في الجولة الثامنة.

ومن خلال تحليل الإحصائيات خلال الجولات الأربع الماضية، يمكن للمديرين الفنيين الحصول على صورة أوضح لإمكانات اللاعب فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة في فانتازي.

ويتجلى أسلوب اللعب الشامل الذي يتمتع به فرنانديز على الفور من خلال مشاركته في الفرص المحققة للتسجيل، والمواقف التي من المتوقع أن يسجل فيها اللاعب.

وحصل على ثلاث فرص محققة للتسجيل بما فيهم ركلة الجزاء ضد تشيلسي، وخلق خمس فرص أخرى من هذا القبيل، مما يعني أنه شارك في إجمالي ثماني فرص خلال الجولات من 7 إلى 10.

والصورة التالية تعرض مقارنة بين فرنانديز وأفضل أربعة لاعبي خط وسط هدافين في فانتازي:

مقارنة بين برونو وأكثر 4 لاعبين تهديفا

فانتازي الدوري الإنجليزي برونو فيرانديز مانشستر يونايتد صلاح
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