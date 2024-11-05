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"بقميص بنفسجي يحمل رقمه".. كيف كان ظهور مافي ابنة نيمار قبل إصابته مع الهلال السعودي

10:53 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    مافي ابنة نيمار دا سيلفا
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كتبت - نهى خورشيد

خطفت مافي ابنة نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال، أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بقميص الزعيم لدعم والده خلال مواجهة استقلال طهران بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك نيمار وبرونا بيانكاردي متابعيهم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من صور ابنتهما خلال تواجدها بمدرجات ملعب المملكة أرينا.

والجديد بالذكر أن نيمار تعرض للإصابة أمس في أول ظهور له مع الهلال بعد تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي غاب على إثرها 366 يوما.

مافي ابنة نيمار نيمار دا سيلفا لاعب الهلال إصابة نيمار دا سيلفا ابنة نيمار بقميص يحمل رقمه
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