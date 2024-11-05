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النصر يضرب العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

10:07 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

فريق النصر

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة.

واكتسح النصر نظيره العين بخماسية مقابل هدف على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

أبرز أحداث مباراة النصر والعين

سجل هدف النصر الأول، تاليسكا في الدقيقة 5

سجل هدف النصر الثاني، رونالدو في الدقيقة 31

سجل هدف النصر الثالث، كاردوسو "هدف ذاتي" في الدقيقة 37

سجل هدف العين، كريسكي "هدف ذاتي" في الدقيقة 56

سجل هدف النصر الرابع، تيكسيرا في الدقيقة 81

سجل هدف النصر الخامس، تاليسكا في الدقيقة 90+4

وبهذه النتيجة احتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة "منطقة الغرب" برصيد 10 نقاط، بينما تزيل العين المجموعة برصيد نقطة واحدة من 4 مواجهات.

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