فانتازي.. ايقاف 4 لاعبين و23 مهددين قبل الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

كتب - محمد القرش:

تبدأ الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، بمباراة برينتفورد وبورنموث.

وتم إيقاف أربعة لاعبين عن مباراتهم في الجولة الحادية عشر بسبب تراكم الإنذارات والبطاقات الحمراء خلال الجولات الماضية.

وطُرد فيليبس في تعادل إيبسويتش 1-1 مع ليستر سيتي ليغيب عن رحلة توتنهام، ولن يتمكن ألفاريز من المشاركة في مباراة وست هام يونايتد على أرضه ضد إيفرتون نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في هزيمة الهامرز أمام نوتنجهام فورست.

وأي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم إيقافه لمدة مباراة في نفس المسابقة.

اللاعبون الغائبون عن مباراة الجولة الـ11

1.ويل هيوز (كريستال) - متاح في الجول 12

2.كالفين فيليبس (إيبسويتش) - متاح في الجولة 12

3.إدسون ألفاريز (وست هام) - متاح في الجول 12

4.محمد قدوس (وست هام) - متاح في الجولة 12

اللاعبون المهددون بالإيقاف خلال الجولات المقبلة

1.ريان كريستي (بورنموث) - 4 إنذارات

2.جوستين كلويفرت - (بورنموث) - 4 إنذارات

3.أنطوان سيمنيو - (بورنموث) - 4 إنذارات

4.نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 4 إنذارات

5.مايكل كين (إيفرتون) - 4 إنذارات

6.ساشا لوكيتش (فولهام) - 4 إنذارات

7.سام مرسي (إيبسويتش) - 4 إنذارات

8.جوردان آيو (ليستر) - 4 إنذارات

9.فاكوندو بونانوتي (ليستر) - 4 إنذارات

10.ماك اليستير (ليفربول) - 4 إنذارات

11.ماينو (ليفربول) - 4 إنذارات

12.ليساندرو مارتينيز (اليونايتد) - 4 إنذارات

13.دان بيرن (نيوكاسل) - 4 إنذارات

14.جويلاينتون (نيوكاسل) - 4 إنذارات

15.فابيان شار (نيوكاسل) - 4 إنذارات

16.تايلر ديبلينج (ساوثامبتون) - 4 إنذارات

17.فلين داونز (ساوثامبتون) - 4 إنذارات

18.فان دي فان (توتنهام) - 4 إنذارات

19.لوكاس باكيتا (وست هام) - 4 إنذارات

20.آيت نوري (ولفرهامبتون) - 4 إنذارات

21.جواو جوميز (ولفرهامبتون) - 4 إنذارات

22.نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) - 4 إنذارات

23.توتي جوميز (ولفرهامبتون) - 4 إنذارات

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