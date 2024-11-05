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منتخب مصر للشابات يخوض وديتين ضد الأردن استعدادا لتصفيات كأس العالم للسيدات

09:40 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم
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    دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم
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    دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 17 عاما، لخوض مباراتين وديتين ضد منتخب الأردن، في القاهرة، استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراتي الأردن، يومي 6 و9 نوفمبر الحالي، إذ تقام المباراة الأولى في الساعة 2:45 عصر غدا الأربعاء.

ويخوض منتخبي مصر والأردن في إطار بروتوكول للتعاون بين الاتحادين المصري والأردني، وسبق والتقى الثنائي وديا في أكتوبر 2023.

ووقّعت دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، في أبريل 2022، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتبادل الخبرات وتطوير نشاط كرة القدم النسائية.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الرفاعي مع الاتحاد الأردني، تبادل الخبرات والدورات والمعسكرات والمباريات الودية بين الثنائي.

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دينا الرفاعي المشرفة على الكرة النسائية الاتحاد الأردني لكرة القدم منتخب مصر للشابات تصفيات كأس العالم للسيدات
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