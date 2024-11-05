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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب نوتنجهام فورست اليوم

07:55 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، ارتفاع سعر أولا آينا مدافع نوتنجهام فورست، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 5 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

-لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

-لاعبون انخفضت أسعارهم

فيليب يورجنسن (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

رايان سيسيجنون (فولهام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.7 مليون جنيه إسترليني

أندرو روبرتسون (ليفربول) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

سيرجيو ريجيلون (توتنهام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا الدوري الإنجليزي فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي ليفربول
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