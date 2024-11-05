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دون صلاح.. أسماء محترفي منتخب مصر لمباراتي تصفيات أمم أفريقيا

07:49 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتب - أحمد عبد الباسط:

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم للإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر عدم استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح المصدر أن حسام حسن قرر استدعاء 4 محترفين فقط لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

ووفقا للمصدر فإن محترفي منتخب مصر في المباراتين المقبلتين كالتالي: "عمر مرموش "فرانكفورت"، محمد عبد المنعم "نيس"، محمود حسن تريزيجيه "الريان"، مصطفى محمد "نانت".

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء، بينما يواجه بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 من نفس الشهر في تمام الساعة العاشرة مساء.

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