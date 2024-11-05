موعد مباراة النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يحل نادي العين الإماراتي ضيفا ثقيلا على النصر السعودي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

ويدخل نادي النصر المباراة بمعنويات منخفضة، بعد التعادل مع الهلال والخلود والخسارة من التعاون خلال آخر 3 مواجهات، كما هو الحال للفريق الإماراتي الذي خسر من الهلال والأهلي المصري وتعادل مع دبا الحصن في نفس الفترة.

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، على ملعب الأول بارك الواقع في المملكة العربية السعودية.

وتُنقل مباراة القمة العربية على عدد من القنوات، حيث أعلن شبكة قنوات "ssc" السعودية إذاعة المباراة، بجانب beIN SPORTS AFC.

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