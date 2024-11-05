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"يرغب في ضمه من 2021".. برشلونة يضع محمد صلاح على راداره بالانتقالات الصيفية

04:07 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في التعاقد مع النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة خوان لابورتا يسعى لفتح خط تواصل من جديد مع صلاح لبحث إمكانية ضمه بعد نهاية تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأشار التقرير ذاته إلى أن لابورتا كان يريد التعاقد مع صلاح في عام 2021 بعد توليه رئاسة النادي.

ونوه التقرير ذاته إلى أن نادي برشلونة الأولوية لديه في تدعيم مركز الجناح هو لاعب أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز ولكن صلاح اسمه مطروح على طاولة النادي.

وحسبما أورد التقرير فأن صلاح حال دخول في مفاوضات معه قد يُغيّر وجهته لحبه لبرشلونة وهو الأمر الذي يعلمه مسؤولي النادي الكتالوني.

محمد صلاح كان قد انضم لصفوف ليفربول في موسم 17/18 قادمًا من صفوف روما.

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محمد صلاح ليفربول برشلونة الانتقالات الصيفية
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