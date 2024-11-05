غاب 1260 يوما.. تاريخ إصابات "الزجاجي" نيمار عبر التاريخ (صور وفيديو)

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كتب - محمد القرش:

تعرض اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للإصابة في مباراة الهلال واستقلال ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وكانت تلك أول مباراة يلعبها نيمار منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي غاب على إثرها 366 يوما، ليعود مرة أخرى لعالم الإصابات خلال 29 دقيقة فقط (شارك في الدقيقة 58 وخرج 87).

تاريخ إصابات نيمار عبر التاريخ

لدى نيمار تاريخ حافل في الإصابات، حيث تعرض لأول إصابتين في مسيرته بموسم 2013/14 مع برشلونة، والتي غاب على إثرهما 57 يوما و17 مباراة.

ومنذ ذلك الحين لم يمر أي موسم دون إصابة للاعب البرازيلي، من موسم 2013/24 حتى 2024/25، مما دفع الجماهير لإطلاق عليه لقب "الزجاجي" من كثرة الإصابات.

وخلال تلك الفترة تعرض نيمار جميع أنواع الإصابات، الرباط الصليبي والأنكل والعمود الفقري، بالإضافة إلى تمزق الألياف ومشاكل عضلية وكسر في مشط القدم.

ووصل نيمار اليوم إلى 39 إصابة، بعد أن غاب 1260 يوما و230 مباراة على مستوى الأندية والمنتخبات. وفقا لموقع ترانسفير ماركت

إصابات نيمار مُفصلة

- غياب 147 يوما و34 مباراة - برشلونة والبرازيل - 10 إصابات - من موسم 2013/14 حتى 2016/17

- غياب 717 يوما و136 مباراة - باريس والبرازيل - 27 إصابة - من 2017/18 حتى 2022/23

- غياب 396 يوما و60 مباراة - الهلال وباريس - إصابتين - في موسم 2023/24

الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن مدة غياب نيمار الجديدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.

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