"دوري أبطال أوروبا وآسيا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا:

سلوفان براتيسلافا ضد دينامو زغرب.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

إيندهوفن ضد جيرونا.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

ليفربول ضد باير ليفركوزن.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

ليل ضد يوفنتوس.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

ريال مدريد ضد ميلان.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

بولونيا ضد موناكو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 6.

بوروسيا دورتموند ضد شتورم جرانس.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

سلتيك ضد لايبزيج.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

دوري أبطال آسيا:

باختاكور ضد الريان.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت AFC.

النصر ضد العين.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت AFC.