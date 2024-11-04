"حلّ بديلاً لمدة 29 دقيقة وغادر".. نيمار يتعرض للإصابة مجددًا مع الهلال خلال مواجهة استقلال طهران

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كتب ـ محمد الميموني:

يلازم سوء الحظ المحترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ انتقاله للهلال السعودي في صيف 2023.

وتعرض النجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً لإصابة بعدما شارك بديلاً خلال مواجهة الهلال واستقلال طهران الإيراني مساء اليوم الإثنين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ودفع مدرب الهلال جيسوس باللاعب البرازيلي في الدقيقة 58 قبل أن يُغادر الملعب بعد مشاركته بـ 29 دقيقة لتعرضه لإصابة عضلية.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ إذ شارك قبل مواجهة استقلال لمدة 13 دقيقة خلال مواجهة فريقه والعين الإماراتي بالبطولة ذاتها.

نيمار كان قد تعرض يوم 17 أكتوبر 2023 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 ليغيب على إثرها لقرابة العام.

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