مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"حلّ بديلاً لمدة 29 دقيقة وغادر".. نيمار يتعرض للإصابة مجددًا مع الهلال خلال مواجهة استقلال طهران

11:25 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نيمار داسيلفا
  • عرض 6 صورة
    نيمار
  • عرض 6 صورة
    نيمار من مران الهلال السعودي
  • عرض 6 صورة
    نيمار يدعم لاعبي الهلال
  • عرض 6 صورة
    نيمار لاعب الهلال السعودي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلازم سوء الحظ المحترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ انتقاله للهلال السعودي في صيف 2023.

وتعرض النجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً لإصابة بعدما شارك بديلاً خلال مواجهة الهلال واستقلال طهران الإيراني مساء اليوم الإثنين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ودفع مدرب الهلال جيسوس باللاعب البرازيلي في الدقيقة 58 قبل أن يُغادر الملعب بعد مشاركته بـ 29 دقيقة لتعرضه لإصابة عضلية.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ إذ شارك قبل مواجهة استقلال لمدة 13 دقيقة خلال مواجهة فريقه والعين الإماراتي بالبطولة ذاتها.

نيمار كان قد تعرض يوم 17 أكتوبر 2023 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 ليغيب على إثرها لقرابة العام.

اقرأ أيضًا:

"على طريقة شعار الزمالك".. صور وفيديو من تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال

"احتفل مع والده بجائزة الأفضل".. من هو نادر فرج لاعب الإسماعيلي؟

نيمار مباراة الهلال واستقلال طهران الهلال ضد استقلال طهران الأهلي ضد الاستقلال الهلال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ليست سهلة".. الكشف عن مدة غياب نيمار بعد إصابته مع الهلال بمباراة استقلال طهران

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)