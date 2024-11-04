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"على طريقة شعار الزمالك".. صور وفيديو من تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال

09:36 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال
  • عرض 5 صورة
    تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال
  • عرض 5 صورة
    تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال
  • عرض 5 صورة
    تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال
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كتبت - نهى خورشيد

شهدت مباراة الهلال واستقلال طهران ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تقديم جماهير الزعيم تيفو خاص .

ورفعت جماهير الزعيم تيفو يحمل صورة شخص يحمل قوس وسهم، بالإضافة إلى تيفو مصمم على شكل الجماهير مع تعليق :"استمر في الفوز".

وفي سياق متصل، كانت جماهير الزمالك رفعت تيفو خلال مواجهة البنك الأهلي يحمل صورة البرتغالي جوميز المدير الفني للفارس الأبيض وهو يصوّب سهامه بدقة.

بطولة دوري أبطال آسيا مباراة الهلال واستقلال طهران تيفو جماهير الهلال
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