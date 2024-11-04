"على طريقة شعار الزمالك".. صور وفيديو من تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتبت - نهى خورشيد

شهدت مباراة الهلال واستقلال طهران ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تقديم جماهير الزعيم تيفو خاص .

ورفعت جماهير الزعيم تيفو يحمل صورة شخص يحمل قوس وسهم، بالإضافة إلى تيفو مصمم على شكل الجماهير مع تعليق :"استمر في الفوز".

وفي سياق متصل، كانت جماهير الزمالك رفعت تيفو خلال مواجهة البنك الأهلي يحمل صورة البرتغالي جوميز المدير الفني للفارس الأبيض وهو يصوّب سهامه بدقة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 انترو جماهير الهلال ودخول نيمار 🔥🔥💙 pic.twitter.com/2dZwY9VPXq — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) November 4, 2024