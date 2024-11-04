"على طريقة شعار الزمالك".. صور وفيديو من تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال
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كتبت - نهى خورشيد
شهدت مباراة الهلال واستقلال طهران ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تقديم جماهير الزعيم تيفو خاص .
ورفعت جماهير الزعيم تيفو يحمل صورة شخص يحمل قوس وسهم، بالإضافة إلى تيفو مصمم على شكل الجماهير مع تعليق :"استمر في الفوز".
وفي سياق متصل، كانت جماهير الزمالك رفعت تيفو خلال مواجهة البنك الأهلي يحمل صورة البرتغالي جوميز المدير الفني للفارس الأبيض وهو يصوّب سهامه بدقة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨 انترو جماهير الهلال ودخول نيمار 🔥🔥💙 pic.twitter.com/2dZwY9VPXq— منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) November 4, 2024
بنر جماهير الهلال 🏹😨💙 pic.twitter.com/jwD3g668DN— أخبار الهلال (@hilalstuff) November 4, 2024
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