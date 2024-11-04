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محمد صلاح يشارك متابعيه بـ3 صور من مران ليفربول

08:48 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح
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كتبت - نهى خورشيد

شارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعيه 3 صورة جديدة من مشاركته في مران الريدز، استعداداً لموقعة ليفركوزن

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور عبر الاستوري الخاصة به.

من المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي ليفربول نظيره ليفركوزن مساء غداً الثلاثاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا.

محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح من مران ليفربول انستجرام محمد صلاح محمد صلاح يستعد لموقعة ليفركوزن
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