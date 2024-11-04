محمد صلاح يشارك متابعيه بـ3 صور من مران ليفربول

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتبت - نهى خورشيد

شارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعيه 3 صورة جديدة من مشاركته في مران الريدز، استعداداً لموقعة ليفركوزن

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور عبر الاستوري الخاصة به.

من المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي ليفربول نظيره ليفركوزن مساء غداً الثلاثاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا.