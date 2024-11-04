"مباراة بطليها محرز وفيرمينو".. أهلي جدة يضرب الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أهلي جدة السعودي بخماسية مقابل هدف على ضيفه الشرطة العراقي مساء اليوم الإثنين بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل خماسية الأهلي كل من روبرتو فيرمينو بالدقيقة 14 و 45+5 وفراس البريكان بالدقيقة 53 ورياض محرز بالدقيقتين 61 و65.

وسجل هدف الشرطة اللاعب سجاد جاسم بالدقيقة 29.

ويتصدر أهلي جدة مجموعته بالبطولة مؤقتاً بـ 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد الشرطة عند النقطة 2 في المركز العاشر.

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