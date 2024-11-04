بسبب فلسطين.. التحقيق مع لاعب في الدوري الدنماركي

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - محمد القرش:

سيفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيق مع لاعب نادي ميتييلاند الدنماركي بسبب دعمه لفلسطين.

ووفقا لموقع "بولد" الدنماركي، فإن الاتحاد الأوروبي قرر فتح تحقيق مع اللاعب التركي صاحب الأصول الدنماركية أرال سيمسار.

وأوضح الموقع أن التحقيق مع الجناح الأيسر بسبب قوله لأحد لاعبي فريق مكابي تل أبيب: "الحرية لفلسطين".

الجدير بالذكر أن الفريق الدنماركي فاز على نظيره الصهيوني بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي.

وأقيمت المباراة يوم الخميس الموافق 3 من شهر أكتوبر الماضي، على ملعب بارتيزان في دولة صربيا.

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