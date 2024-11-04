الهلال السعودي يقسو على استقلال موسيماني بثلاثية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين بثلاثية نظيفة على ضيفه استقلال طهران الإيراني الذي يدربه المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق للأهلي بيتسو موسيماني خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل ثلاثية الهلال باللقاء النجم الصربي ميتروفيتش الدقائق 15 و33 و74.

الهلال استعاد صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي الذي تصدر لوقت قصير بعد فوزه على نظيره الشرطة العراقي بوقت سابق من اليوم 5-1.

وتوقف رصيد استقلال عند النقطة 3 في المركز السابع.

وتُعد هذه المواجهة هي الثانية لموسيماني أمام الهلال بعدما واجهه حين كان مدربًا للأهلي وفاز عليه برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية.

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