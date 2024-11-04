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مدرب ليفربول يعلق على منشور صلاح المثير للجدل

06:34 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي
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    أرني سلوت وصلاح
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كتب - محمد القرش:

أثار لاعب ليفربول، محمد صلاح، الجدل خلال الأيام الماضية بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن مشوار صلاح مع ليفربول قد اقترب من الانتهاء بعد تأزم المفاوضات.

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة باير ليفركوزن: "منشور صلاح؟ أنتم تفسرون الأمر بطريقة لا يفعلها الآخرون".

وأضاف: "أنا لا أطلع على منشورات لاعبي فريقي بل أتحدث إليهم، وهو شيء لا يمكنكم فعله، محمد صلاح في مكانة جيدة للغاية في الوقت الحالي بالنادي".

وجاء منشور صلاح الذي نشره عقب تسجيله هدف فوز ليفربول في مرمى برايتون بالدوري الإنجليزي كالتالي: "قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك".

واختتم اللاعب المصري: "كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية وهذا ما نريده، شكرا لكم على دعمكم الليلة الماضية بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

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