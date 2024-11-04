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5 صور ورسالة من تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده

06:28 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 5 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 5 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  • عرض 5 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
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كتبت - نهى خورشيد

هنأ النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعيد ميلاده.

ونشر مبابي صوراً تجمعه مع حكيمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" مع تعليق:"عيد ميلاد سعيد أخي، وأتمني لك الأفضل كما هو الحال دائما، أحبك".

والجديد بالذكر أن الثنائي تزملا معاً في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل مبابي إلى النادي الملكي في صفقة انتقال حر.

كيليان مبابي ريال مدريد أشرف حكيمي عيد ميلاد أشرف حكيمي باريس سان جيرمان إنستجرام كيليان مبابي
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