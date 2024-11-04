"شقيق نجم بيراميدز".. صبحي مجدي على أعتاب الدوري الإماراتي

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب- محمد خيري:

اقترب صبحي مجدي لاعب الفريق الأول لنادي الترسانة، من خوض تجربة احتراف في الدوري الإماراتي، خلال الفترة المقبلة.

ويعد صبحي مجدي هو شقيق عبدالرحمن مجدي لاعب فريق بيراميدز، مواليد 2004 ويبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

وقال صبحي مجدي، في تصريحات خاصة، لموقع "مصراوي، أنه تلقى عرضا من نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وطلب استعارته من نادي الترسانة ولكن مجانا ورفض الأخير.

وأوضح "صبحي"، أنه خضع لفترة معايشة مع نادي الوحدة الإماراتي، مؤخرا، وطلب الأخير ضمه أيضا، ولكن نادي الترسانة طلب مبلغ كبير، وهو ما عطل إتمام الصفقة.

وأضاف لاعب الترسانة، أنه سيخوض تجربة احتراف في الدوري الإماراتي، في الفترة المقبلة، في ظل الاتفاق مع أحد الأندية على تقديم عرض لنادي الترسانة، يقضي بإعارته مع وضع أحقية الشراء، بمبلغ مرضي للنادي.

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