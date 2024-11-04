مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"شقيق نجم بيراميدز".. صبحي مجدي على أعتاب الدوري الإماراتي

10:57 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صبحي مجدي
  • عرض 6 صورة
    صبحي مجدي
  • عرض 6 صورة
    صبحي مجدي
  • عرض 6 صورة
    صبحي مجدي
  • عرض 6 صورة
    صبحي مجدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

اقترب صبحي مجدي لاعب الفريق الأول لنادي الترسانة، من خوض تجربة احتراف في الدوري الإماراتي، خلال الفترة المقبلة.

ويعد صبحي مجدي هو شقيق عبدالرحمن مجدي لاعب فريق بيراميدز، مواليد 2004 ويبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

وقال صبحي مجدي، في تصريحات خاصة، لموقع "مصراوي، أنه تلقى عرضا من نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وطلب استعارته من نادي الترسانة ولكن مجانا ورفض الأخير.

وأوضح "صبحي"، أنه خضع لفترة معايشة مع نادي الوحدة الإماراتي، مؤخرا، وطلب الأخير ضمه أيضا، ولكن نادي الترسانة طلب مبلغ كبير، وهو ما عطل إتمام الصفقة.

وأضاف لاعب الترسانة، أنه سيخوض تجربة احتراف في الدوري الإماراتي، في الفترة المقبلة، في ظل الاتفاق مع أحد الأندية على تقديم عرض لنادي الترسانة، يقضي بإعارته مع وضع أحقية الشراء، بمبلغ مرضي للنادي.

افرأ أيضا:

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن تعيين نجم الأهلي السابق مديرا لمنتخب ميكالي

صبحي مجدي بيراميدز الدوري الإماراتي نادي الترسانة عبدالرحمن مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)