مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"دوري إنجليزي وأبطال آسيا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

07:29 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

كرة قدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تقام اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات اليوم الإثنين، إقامة مباراة واحدة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في مواجهة سوف تجمع بين فريقي فولهام أمام برينتفورد.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

فولهام ضد برينتفورد.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد خيتافي.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد كومو.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 2".. 7.30 مساءً.

بارما ضد جنوى.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 7.30 مساءً.

لاتسيو ضد كالياري.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل ضد السد.. 4 مساءً.. "SSC Sports 1".

برسبوليس ضد الغرافة.. 6 مساءً.. "SSC Sports 2".

الأهلي ضد الشرطة.. 6 مساءً.. "SSC Sports 1".

الهلال ضد استقلال طهران.. 8 مساءً.. "SSC Sports 1".

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني دوري أبطال آسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شقيق نجم بيراميدز".. صبحي مجدي على أعتاب الدوري الإماراتي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)