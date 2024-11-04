"دوري إنجليزي وأبطال آسيا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات اليوم الإثنين، إقامة مباراة واحدة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في مواجهة سوف تجمع بين فريقي فولهام أمام برينتفورد.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

فولهام ضد برينتفورد.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد خيتافي.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد كومو.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 2".. 7.30 مساءً.

بارما ضد جنوى.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 7.30 مساءً.

لاتسيو ضد كالياري.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل ضد السد.. 4 مساءً.. "SSC Sports 1".

برسبوليس ضد الغرافة.. 6 مساءً.. "SSC Sports 2".

الأهلي ضد الشرطة.. 6 مساءً.. "SSC Sports 1".

الهلال ضد استقلال طهران.. 8 مساءً.. "SSC Sports 1".