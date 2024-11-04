ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة كولر لجماهير الأهلي.. السولية في الجيم.. احتفال طاهر ووسام

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام نجم النادي الأهلي عمرو السولية، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم رفقة مجموعة من أصدقائه.

ووجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير المارد الأحمر، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال نشر صورة له وعلق عليها: "شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر، طاقتكم وشغفكم تعني لنا الكثير، نتمنى لكم جميعاً يوم أحد رائع".

وحرص طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال احتفاله رفقة وسام أبو علي في مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

ونشر نجم النادي الأهلي السابق شريف عبد الفضيل، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة لاعب المارد الأحمر محمد مجدى أفشة.

كما حرص أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صورة له خلال مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وشارك النجم الإنجليزي، جود بيلنجهام متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".