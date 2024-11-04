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ملف رياضة مصراوي.. تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم.. حفل زفاف لاعب الأهلي السابق.. موقف الزمالك من ضم بن ش

02:52 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

ياسر إبراهيم 1

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كتب - يوسف محمد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها الكشف عن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، حفل زفاف لاعب الأهلي السابق وموقف الزمالك من ضم أشرف بن شرقي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأحد:

عودة بعد 9 أشهر.. بشرى سارة لجماهير الزمالك في فترة التوقف الدولي

كشف مصدر لموقع "مصراوي" بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يُعلن موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، موقف ناصر ماهر نجم الفارس الأبيض من مباراة سموحة المقبلة في الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول 10 صور من حفل زفاف لاعب الأهلي السابق

يحتفل لاعب النادي الأهلي السابق وبروكسي الحالي أحمد طارق سليمان، بحفل زفافه اليوم الأحد في أحد الفنادق بالقاهرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تعمل كابتن في جيم".. من هي زوجة أحمد طارق سليمان لاعب الأهلي السابق؟

أقام لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد طارق سليمان، حفل زفافة اليوم الأحد على فتاة تُدعى "تقى القباني". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق ياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ياسر إبراهيم، مما تسبب في غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رد رسمي من الزمالك على عودة أشرف بن شرقي في يناير

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عما يتردد عن اقتراب عودة الجناح المغربي السابق بفريقهم أشرف بنشرقي للانضمام للنادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

سقوط روما وتعادل في القمة الإنجليزية.. نتائج مباريات كل دوريات العالم

انتهت المباريات التي أقيمت اليوم الأحد 3 نوفمبر، وشهدت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مباراتين قويتين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تأخر ست سنوات".. متعب يكشف ترتيبه مباراة مع برشلونة لحفل اعتزاله

قال نجم الأهلي والمنتخب السابق عماد متعب، إنه يُرتب مع مسؤولي برشلونة بخصوص خوضهم مباراة اعتزاله. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد ظهوره الصادم".. أرقام وإحصائيات النجم البرازيلي السابق أدريانو

انتشر مقطع فيديو للنجم البرازيلي السابق أدريانو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام وهو يتجول في شوارع البرازيل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ملف رياضة مصراوي النادي الأهلي نادي الزمالك الدوري المصري
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