جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يقام يوم الأحد 1 ديسمبر، عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

في السطور التالية مواعيد المباريات بالقنوات الناقلة:

ـ ليفربول ضد مانشستر سيتي الساعة 6 مساء على قناة بي ان سبورت 1.

ـ توتنهام هوتسبر ضد فولهام الساعة 3:30 عصراً على قناة بي ان سبورت اكسترا 1.

ـ مانشستر يونايتد ضد ايفرتون الساعة 3 :30 عصراً على قناة بي ان سبورت.

ـ تشيلسي ضد أستون فيلا الساعة 3:30 عصراً على قناة بي ان سبورت 2.