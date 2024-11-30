جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يقام يوم الأحد 1 ديسمبر، عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
في السطور التالية مواعيد المباريات بالقنوات الناقلة:
ـ ليفربول ضد مانشستر سيتي الساعة 6 مساء على قناة بي ان سبورت 1.
ـ توتنهام هوتسبر ضد فولهام الساعة 3:30 عصراً على قناة بي ان سبورت اكسترا 1.
ـ مانشستر يونايتد ضد ايفرتون الساعة 3 :30 عصراً على قناة بي ان سبورت.
ـ تشيلسي ضد أستون فيلا الساعة 3:30 عصراً على قناة بي ان سبورت 2.
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