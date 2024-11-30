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جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

09:32 م السبت 30 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

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كتب ـ محمد الميموني:

يقام يوم الأحد 1 ديسمبر، عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

في السطور التالية مواعيد المباريات بالقنوات الناقلة:

ـ ليفربول ضد مانشستر سيتي الساعة 6 مساء على قناة بي ان سبورت 1.

ـ توتنهام هوتسبر ضد فولهام الساعة 3:30 عصراً على قناة بي ان سبورت اكسترا 1.

ـ مانشستر يونايتد ضد ايفرتون الساعة 3 :30 عصراً على قناة بي ان سبورت.

ـ تشيلسي ضد أستون فيلا الساعة 3:30 عصراً على قناة بي ان سبورت 2.

الدوري الإنجليزي مواعيد المباريات ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد تشيلسي
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