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"عمرها 8 سنوات".. قائد ريال مدريد السابق رفقة لامين يامال في طفولته (صور)

06:35 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لامين يامال رفقة راموس
  • عرض 11 صورة
    سيرجو راموس قائد ريال مدريد السابق
  • عرض 11 صورة
    سيرجو راموس
  • عرض 11 صورة
    لامين يامال
  • عرض 11 صورة
    لامين يامال في طفولته رفقة راموس
  • عرض 11 صورة
    سيرجو راموس
  • عرض 11 صورة
    راموس ولامين يامال نجم برشلونة الحالي
  • عرض 11 صورة
    نجم برشلونة لامين يامال
  • عرض 11 صورة
    لامين يامال نجم برشلونة الإسباني
  • عرض 11 صورة
    لامين يامال وراموس
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كتب - يوسف محمد:

يعد لامين يامال لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، أحد أهم وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية، خاصة بعد المستوى المميز الذي يظهر به اللاعب، رفقة الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من صغر سن يامال، إلا أنه نجح خلال الفترة الماضية، في تحقيق العديد من الألقاب رفقة برشلونة وكذلك تحقيق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، رفقة المنتخب الإسباني.

ومنذ 8 سنوات لم يتوقع صاحب ال 17 عاماً، بأنه سوف يصبح بعد سنوات قليلة أحد أهم وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم بعد سنوات قليلة، خاصة وأنه كان يتابع مباريات فريقه برشلونة مثل بقية أطفال لاماسيا، من على الخطوط.

وانتشرت العديد من الصور خلال الساعات القليلة الماضية، لنجم برشلونة وإسبانيا الحالي وكان عمره لم يتجاوز الـ 10 سنوات، وهو يمسك بيد قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس في عام 2016، خلال الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ولكنه لم يكن يعرف أنه بعد سنوات قليلة سيصبح أحد اللاعبين الذين يسلط عليهم الضوء في مثل هذه المباريات.

وشارك لامين يامال، رفقة فريق برشلونة في 67 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

وخاض صاحب الـ17 عاماً رفقة المنتخب الإسباني 17 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف.

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لامين يامال سيرجيو راموس ريال مدريد برشلونة
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