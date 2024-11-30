"بمشاركة نجل رونالدو".. سبورتنج لشبونة يعلن عن قميصه الثالث في الموسم الحالي (فيديو)

"لعنة ريال مدريد".. ماذا قدم برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو الإسباني؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، عن قميصى الثالث الذي يخوض به المباريات في الموسم الحالي 2024-2025.

وقام فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بالإعلان عن القميص، من خلال نجل الأسطورة البرتغالية ولاعب سبورتنج لشبونة السابق كريستيانو رونالدو.

وظهر نجل كريستيانو رونالدو، في الإعلان الخاص بقميص الفريق البرتغالي وهو يرتدي الرقم 7 الذي يرتديه والده.

ويلعب كريستيانو جونيور في الوقت الحالي، في فريق النصر السعودي، الذي يلعب في صفوفه والده.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو، قد بدأ مشواره في كرة القدم من ناشئين نادي سبورتنج لشبونة، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول، قبل الانتقال إلى فريق مان يونايتد في أغسطس 2023.