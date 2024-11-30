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سام مرسي يكسر عادة الدوري الإنجليزي ويرفض ارتداء شارة دعم المثليين.. ما القصة؟ (صور)

06:20 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    المصري سام مرسي
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    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (2)
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    قائد برايتون يرتدي علم المثلية
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    الدوري الإنجليزي يدعم المثلية (3)
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    الدوري الإنجليزي يدعم المثلية (2)
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    الدوري الإنجليزي يدعم المثلية (1)
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    أربطة احذية لاعبي الدوري الإنجليزي ملونة
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كتب - محمد القرش:

هناك عادة في الدوري الإنجليزي الممتاز يفعلها قائد كل فريق في كل موسم بالجولة الثالثة عشر، وهي إظهار الدعم لـ "المثليين" بارتداء شارات تمثلهم.

وعلى غير عادات الدوري الإنجليزي، رفض لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، ارتداء شارة "المثلية" في مباراة إبسويتش ونوتنجهام فورست.

وذكرت تقارير صحفية أن من يرفض ارتداء هذه الشارة ودعم "المثليين" يتعرض للعقوبة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، دعم "المثليين" في جميع المباريات التي تقام في الفترة ما بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر.

ولم يقتصر دعم أندية الدوري الإنجليزي على شارات القائد فقط، بل أيضًا عن طريق وضع علمهم على أربطة الأحذية ولوحة التبديلات.

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