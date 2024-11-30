كتب - محمد القرش:

هناك عادة في الدوري الإنجليزي الممتاز يفعلها قائد كل فريق في كل موسم بالجولة الثالثة عشر، وهي إظهار الدعم لـ "المثليين" بارتداء شارات تمثلهم.

وعلى غير عادات الدوري الإنجليزي، رفض لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، ارتداء شارة "المثلية" في مباراة إبسويتش ونوتنجهام فورست.

وذكرت تقارير صحفية أن من يرفض ارتداء هذه الشارة ودعم "المثليين" يتعرض للعقوبة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، دعم "المثليين" في جميع المباريات التي تقام في الفترة ما بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر.

ولم يقتصر دعم أندية الدوري الإنجليزي على شارات القائد فقط، بل أيضًا عن طريق وضع علمهم على أربطة الأحذية ولوحة التبديلات.

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