"لعنة ريال مدريد".. ماذا قدم برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو الإسباني؟

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"هدية لريال مدريد".. لاس بالماس يفوز على برشلونة بثنائية في الدوري

كتب - محمد القرش:

واصل فريق برشلونة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، منذ الفوز على ريال مدريد برباعية دون رد.

ومنذ فوز البارسا بالكلاسيكو الإسباني، لم يحصد سوى 4 نقاط من 12 نقطة خلال 4 مواجهات بالدوري المحلي.

واستطاع برشلونة الفوز على إسبانيول فقط بعد ريال مدريد، لكن بعد ذلك تعرض للخسارة من ريال سوسيداد بهدف دون رد.

والتعادل مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما، والخسارة أمام لاس بالماس صاحب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وخلا الـ4 الذين اعقبوا مواجهة ريال مدريد، سجل البارسا 6 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكهم نفس عدد الأهداف المسجلة.

ويبدو الأمر الآن كـ "لعنة" لحقت بفريق برشلونة بالدوري الإسباني بعد الفوز على الريال برباعية في الجولة الحادية عشر.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بينما يمتلك ريال مدريد 30 نقطة من 13 مباراة، وهذه هي فرصتهم لخطف الصدارة من البارسا.

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