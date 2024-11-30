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"هدية لريال مدريد".. لاس بالماس يفوز على برشلونة بثنائية في الدوري الإسباني

05:15 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    لاس بالماس
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    بابلو توري لاعب برشلونة
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    برشلونة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

باغت فريق لاس بالماس مستضيفه برشلونة بالفوز بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وتقدم فريق لاس بالماس بهدف بالدقيقة 49 عن طريق لاعبه ساندرو راميريز ثم تعادل برشلونة بهدف سجله لاعبه رافينيا دياز بالدقيقة 61.

وخطف فابيو سيلفا هدف الفوز لفريق لاس بالماس بالدقيقة 67.

ويعد الفوز هدية لصالح ريال مدريد إذا أصبح فارق الصدارة بينه وبرشلونة المتصدر 4 نقاط ويتبقى للفريق الملكي مباراتين.

الخسارة أوقفت رصيد فريق برشلونة عند النقطة 34 في صدارة لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن الريال.

ورفع الفوز رصيد فريق لاس بالماس إلى النقطة 15 في المركز 14.

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