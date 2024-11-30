لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

1 2
15:00

لاس بالماس

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"بعد تدربه مع بوجبا".. من هو ياسين حارس ميسي الشخصي ذو الأصول التونسية؟

03:51 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسين تشويكو وليونيل ميسي
  • عرض 4 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 4 صورة
    ياسين تشويكو وميسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وهو يتدرب مع الفرنسي بول بوجبا في ميامي، ويحتفل على طريقة ميسي.

ويظهر ياسين دوما أينما وجد ميسي، وتم تعيين ياسين، بناءا على توصية من ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي، وفقا لموقع "FanNation Futbol".

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون"، ياسين فرنسي ذو أصول تونسية، ويبلغ من العمر 38 عاما، كما أنه عمل جنديا في الجيش الأمريكي وخدم في العراق وأفغانستان ضمن قوات النخبة في البحرية الأمريكية.

ياسين تشويكو ميسي ليونيل ميسي بول بوجبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان