"بعد تدربه مع بوجبا".. من هو ياسين حارس ميسي الشخصي ذو الأصول التونسية؟

"رفقة فان دايك".. محمد صلاح يحقق حلم أحد الأطفال من محبي ليفربول (صور)

رونالدو وجورجينا ينتقلان إلى منزل جديد في الرياض (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وهو يتدرب مع الفرنسي بول بوجبا في ميامي، ويحتفل على طريقة ميسي.

ياسين الحارس الشخصي للأسطورة ليونيل ميسي يتدرب سوياً مع الفرنسي بول بوقبا في ميامي و يحتفل على طريقة ميسي 😍💗🖤 pic.twitter.com/kbhn6cGXgV — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) November 30, 2024

ويظهر ياسين دوما أينما وجد ميسي، وتم تعيين ياسين، بناءا على توصية من ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي، وفقا لموقع "FanNation Futbol".

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون"، ياسين فرنسي ذو أصول تونسية، ويبلغ من العمر 38 عاما، كما أنه عمل جنديا في الجيش الأمريكي وخدم في العراق وأفغانستان ضمن قوات النخبة في البحرية الأمريكية.