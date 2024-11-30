"ظهر بجروح أنفه".. جوارديولا يغني لبرشلونة في ذكرى تأسيس النادي

كتبت-هند عواد:

احتفل نادي برشلونة، بمرور 125 عاما على تأسيس الفريق الكتالوني، أمس الجمعة، على مسرح جران تياتر ديل ليسيو، وسط حضور العديد من الرموز التاريخيين للنادي.

وعرض مقطع فيديو، للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والسابق لبرشلونة، وهو يغني فيه للفريق الكتالوني.

وظهر بيب جوارديولا في مقطع الفيديو، بجروح أنفه، التي تعرض لها في مباراة فينورد الهولندي بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، بعدها كان متقدما بنتيجة 3-1، وقال بعد المباراة، إنه كان يريد إيذاء نفسه وقام بجرح نفسه بإصبعه.

وتخرج جوارديولا من أكاديمية لاماسيا الشهيرة في عام 1991، وخلال مسيرته الكروية، لعب لمدة 10 سنوات مع الفريق، أي ما يعادل 384 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا و56 تمريرة حاسمة.

وتولى جوارديولا المولود في سانتديبور مسؤولية برشلونة بين عامي 2008 و2012، وأشرف على 247 مباراة خلال تلك الفترة.