لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
15:00

لاس بالماس

جميع المباريات

إعلان

"ظهر بجروح أنفه".. جوارديولا يغني لبرشلونة في ذكرى تأسيس النادي

01:35 م السبت 30 نوفمبر 2024

احتفال الذكرى الـ125 لتأسيس برشلونة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

احتفل نادي برشلونة، بمرور 125 عاما على تأسيس الفريق الكتالوني، أمس الجمعة، على مسرح جران تياتر ديل ليسيو، وسط حضور العديد من الرموز التاريخيين للنادي.

وعرض مقطع فيديو، للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والسابق لبرشلونة، وهو يغني فيه للفريق الكتالوني.

وظهر بيب جوارديولا في مقطع الفيديو، بجروح أنفه، التي تعرض لها في مباراة فينورد الهولندي بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، بعدها كان متقدما بنتيجة 3-1، وقال بعد المباراة، إنه كان يريد إيذاء نفسه وقام بجرح نفسه بإصبعه.

وتخرج جوارديولا من أكاديمية لاماسيا الشهيرة في عام 1991، وخلال مسيرته الكروية، لعب لمدة 10 سنوات مع الفريق، أي ما يعادل 384 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا و56 تمريرة حاسمة.

وتولى جوارديولا المولود في سانتديبور مسؤولية برشلونة بين عامي 2008 و2012، وأشرف على 247 مباراة خلال تلك الفترة.

نادي برشلونة جوارديولا مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان