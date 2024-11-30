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"الأعلى في التاريخ".. فيفا يعلن تصنيف ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

11:57 ص السبت 30 نوفمبر 2024

الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيفه لملف السعودية لاستضافة نسخة كأس العالم 2023.

وأوضح فيفا، عبر بيان رسمي اليوم السبت، أن ملف السعودية قد حصل على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.

وجاء ذلك خلال إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيدًا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في 11 ديسمبر المقبل.

يذكر أن السعودية قد سلمت ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في يوليو الماضي تحت شعار "معًا ننمو".

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كأس العالم 2034 فيفا
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