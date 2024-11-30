ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة زيزو لمصطفى محمد.. نظارة الشناوى فى مران الأهلي.. نيمار بقميص برشلونة

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للأهلي وهو يرتدي نظارة سوداء.

كما نشر مصطفى شوبير حار الأهلي، صورة له أيضاً عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يرتدي قميص برشلونة.

وحرص محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق عمرو السولية.

وقام كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

ونشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق عمر كمال.

وشارك وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية.

كما نشر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، زميله بالمنتخب مصطفى محمد بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معاً.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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