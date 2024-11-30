رونالدو وجورجينا ينتقلان إلى منزل جديد في الرياض (فيديو)

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كتبت-هند عواد:

انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، إلى منزل جديد في الرياض.

ونشرت جورجينا رودريجيز، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يكشف منزل عائلتها الجديد في الرياض.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المنزل الذي انتقل إليه رونالدو يقع في حي المحمدية، وهو عبارة عن منطقة سكنية في الرياض، فيما كان يقيم البرتغالي وعائلته في البداية بفندق "فور سيزونز"، ثم انتقلا إلى منزل تم تأجيره، وأخير إلى منزلهما الجديد.