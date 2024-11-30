بينهم صلاح.. 10 صور ترصد نجوم أوروبا تنتهي عقودهم آخر الموسم

كتب - محمد القرش:

اقتربت الانتقالات الشتوية من البداية، حيث من المقرر أن تقام خلال مطلع شهر يناير من عام 2025.

وهناك العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحق لهم التعاقد مع أي نادي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، الملك المصري محمد صلاح الذي آثار الجدل خلال الأيام الماضية بتصريحاته عن مستقبله مع ليفربول، حيث أوضح أنه ليس هناك أي تواصل معه من قبل إدارة الريدز من أجل تجديد عقده.

ومن جانبه، يسعى نادي ليفربول لإقناع الثنائي، فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، بتجديد تعاقدهما قبل استجابتهما لإغرائات كبار أوروبا، وتحديدا ريال مدريد الذي يريد التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي.

ويسعى أيضًا ريال مدريد للتعاقد مع الظهير الإيسر الكندي، ألفونسو ديفيز، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

ويضع نادي برشلونة خط الوسط الألماني، كيميتش، ضمن مخططاته المستقبلية، بجانب جوناثان ديفيد المهاجم الكندي لاعب فريق ليل الفرنسي، تعويضا للبولندي ليفاندوفسكي صاحب الـ36 عاما.

وحتى الآن، لم يتوصل مجلس إدارة نادي توتنهام إلى اتفاق مع الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، من أجل تجديد التعاقد.

ومن جانب آخر، يترك نادي مانشستر سيتي الحرية الكاملة لصانع الألعاب البلجيكي، كيفين دي بروين، في تحديد مستقبله بالاستمرار أو الرحيل إلى الدوري السعودي. وفقا للصحف الإنجليزية

لاعب ثالث آخر داخل جدران البافاري يقترب عقده من الانتهاء، وهو الجناح الألماني ليروي ساني صاحب الـ28 عاما.

ولم يستطع نادي روما الإيطالي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع صانع الألعاب والجناح الأرجنتيني، باولو ديبالا، الذي تعاقد معهم منذ موسمين قادما من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو.



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