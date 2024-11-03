سقوط روما وتعادل في القمة الإنجليزية.. نتائج مباريات كل دوريات العالم
كتب - محمد القرش:
انتهت المباريات التي أقيمت اليوم الأحد 3 نوفمبر، وشهدت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مباراتين قويتين.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 القمة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما فاز توتنهام على نظيره أستون فيلا برباعية مقابل هدف.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام ضد أستون فيلا - (4-1)
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - (1-1)
نتائج مباريات الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس - (2-0)
برشلونة ضد إسبانيول - (3-1)
إشبيلية ضد ريال سوسيداد - (0-2)
أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس - (1-1)
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
نابولي ضد أتالانتا - (0-3)
فيورنتينا ضد تورينو - (1-0)
روما ضد هيلاس فيرونا - (2-3)
إنتر ميلان ضد فينيزيا - (1-0)
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
تولوز ضد ستاد ريمس - (1-0)
لو آفر ضد مونبلييه - (1-0)
أوسير ضد ستاد رين - (4-0)
نانت ضد مارسيليا - (1-2)
نتائج مباريات الدوري الألماني
فرايبورج ضد ماينز - (0-0)
مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن - (4-1)
نتائج مباريات دوري المحترفين
السكة الحديد ضد طنطا - (1-0)
المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس - (0-0)
القناة ضد المنصورة - (2-2)
كهربا الإسماعيلية ضد وادي دجلة - (1-1)
أبو قير للأسمدة ضد لافيينا - (0-0)
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