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سقوط روما وتعادل في القمة الإنجليزية.. نتائج مباريات كل دوريات العالم

10:05 م الأحد 03 نوفمبر 2024

اليونايتد وتشيلسي

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كتب - محمد القرش:

انتهت المباريات التي أقيمت اليوم الأحد 3 نوفمبر، وشهدت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مباراتين قويتين.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 القمة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما فاز توتنهام على نظيره أستون فيلا برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد أستون فيلا - (4-1)

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس - (2-0)

برشلونة ضد إسبانيول - (3-1)

إشبيلية ضد ريال سوسيداد - (0-2)

أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد أتالانتا - (0-3)

فيورنتينا ضد تورينو - (1-0)

روما ضد هيلاس فيرونا - (2-3)

إنتر ميلان ضد فينيزيا - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

تولوز ضد ستاد ريمس - (1-0)

لو آفر ضد مونبلييه - (1-0)

أوسير ضد ستاد رين - (4-0)

نانت ضد مارسيليا - (1-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

فرايبورج ضد ماينز - (0-0)

مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن - (4-1)

نتائج مباريات دوري المحترفين

السكة الحديد ضد طنطا - (1-0)

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس - (0-0)

القناة ضد المنصورة - (2-2)

كهربا الإسماعيلية ضد وادي دجلة - (1-1)

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا - (0-0)

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