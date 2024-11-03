"بعد ظهوره الصادم".. أرقام وإحصائيات النجم البرازيلي السابق أدريانو

كتب - يوسف محمد:

انتشر مقطع فيديو للنجم البرازيلي السابق أدريانو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام وهو يتجول في شوارع البرازيل.

وظهر النجم البرازيلي، هو يتجول في شوارع البرازيل رفقة مجموعة من أصدقائه، في حالة سكر كبيرة وهو حافي القدمين ويحمل في يده كأساً من الخمر.

وأثار الشكل الذي ظهر به النجم البرازيلي أدريانو، حالة من الجدل الواسعة بين كل عشاق ومحبي كرة القدم العالمية، خاصة أن النجم البرازيلي، يتمتع بجماهيرية كبيرة من قبل كل محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، نظراً للتاريخ الكبير الذي حققه اللاعب طوال مسيرته الرياضية.

وبدأ النجم البرازيلي أدريانو مشواره في كرة القدم، داخل قطاع الناشئين بنادي فلامنجو البرازيلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي في يناير عام 2000 ولكنه لم يستمر طويلاً في صفوف الفريق، حيث انتقل في أغسطس عام 2001 إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وفور انتقال أدريانو إلى إنتر ميلان، تم خروجه على سبيل الإعارة إلى فريق فيورنتينا في يناير عام 2002، لمدة 6 أشهر، قبل أن يخرج إلى الإعارة مرة أخرى في يوليو 2002 إلى فريق بارما.

وفي يناير عام 2004، عاد النجم البرازيلي إلى فريق إنتر ميلان، ليبدأ في كتابة تاريخ كبير رفقة الفريق الإيطالي، الذي خاض معه 4 مواسم متتالية، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة مرة أخرى إلى فريق ساوباولو البرازيلي ولم يستمر أدريانو في ساو باولو سوى ستة أشهر فقط.

وبعد رحيل أدريانو من فريق ساوباولو البرازيلي، في يونيو 2008، بدأ يتنقل بين العديد من الأندية المختلفة حول العالم، أبرزهم الانتقال إلى روما الإيطالي وفلامنجو البرازيلي قبل أن يعلن اعتزاله في فريق ميامي يونايتد الأمريكي عام 2016.

وحقق أدريانو العديد من الألقاب والإنجازات الجماعية والفردية، خلال مسيرته الرياضية، حيث خاض النجم البرازيلي طوال مسيرته مع الأندية المختلفة 331 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 150 هدفاً وتقديم 42 تمريرة حاسمة.

وتوج أدريانو ب 11 بطولة رفقة الأندية المختلفة، التي شارك معها، بواقع 4 ألقاب للدوري الإيطالي رفقة فريق إنتر ميلان، لقبين لبطولة كأس إيطاليا و3 ألقاب لبطولة كأس السوبر الإيطالي، لقبين لبطولة الدوري البرازيلي رفقة كلا من فلامنجو وكورينثيانز.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أدريانو رفقة منتخب السامبا 48 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفاً، ونجح في تحقيق لقبين وهما بطولة كوبا أمريكا وكأس القارات عام 2005.

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