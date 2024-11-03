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"نسمع الأخبار ونضحك".. اللجنة المنظمة لبطولة إنتركونتيننتال تعلق على أنباء تزييف الأهلي للكأس

07:17 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    الأهلي يفوز على العين (3)
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    الأهلي يفوز على العين (4)
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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كتب - محمد القرش:

علق عضو اللجنة المنظمة لبطولة إنتركونتيننتال، علي الزين، على الأنباء المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير بتزييف الأهلي لكأس "إفريقيا آسيا والمحيط الهادي".

وقال علي الزين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "على كل من يشكك في هذه البطولة عليه أن يُعيد النظر في معلوماته الرياضية".

وأضاف: "نسمع الأخبار ونضحك فهناك من يعيش في عالم آخر، بطولة إنتركونتيننتال بطولة رسمية أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصل على كأس "إفريقيا آسيا والمحيط الهادي" عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد.

ويلاقي المارد الأحمر الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا في لقاء "كأس التحدي"، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

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