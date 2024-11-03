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"شبيهة رونالدينهو".. من هى الجنوب أفريقية ميش مينيس؟ (صور)

06:37 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مينيش مينيس
  • عرض 9 صورة
    ميش مينيس
  • عرض 9 صورة
    مينيس شبيهة البرازيلي رونالدينهو
  • عرض 9 صورة
    مينيس شبيهة رونالدينهو
  • عرض 9 صورة
    ميش مينيس شبيهة رونالدينيو
  • عرض 9 صورة
    ميش مينيس
  • عرض 9 صورة
    شبيهة رونالدينهو
  • عرض 9 صورة
    مينيس شبيهة رونالدينهو
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كتب - يوسف محمد:

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة والمتنوعة، العديد من الصور للجنوب أفريقية ميش مينيس لاعبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتي تشبه النجم البرازيلي رونالدينهو.

وأظهرت الصور التي انتشرت للاعبة، شبه كبير يجمع بينها وبين أسطورة كرة القدم البرازيلية، مما جعلها تخطف الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها تشارك رفقة صنداونز وجنوب أفريقيا بشكل مستمر.

من هى ميش مينيس لاعبة شبيهة رونالدينيو؟

تبلغ مينيس من العمر 22 عاماً، لكونها من مواليد يناير عام 2002، بمدينة كيب تاون الجنوب أفريقية.

بدأت مسيرتها في كرة القدم في شباب فريق سان سيباستيان الجنوب أفريقي ومنه انتقلت إلى فريق جولدن بويز الجنوب أفريقي.

وانضمت مينيس إلى فريق صن داونز للكرة النسائية، في عام 2020، بعدما لفتت الأنظار بمهاراتها الكبيرة وقدرتها العالية على المراوغة.

وتشارك مينيس رفقة الفريق الجنوب أفريقي في مركز المهاجم.

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ميش مينيس صن داونز الجنوب أفريقي رونالدينهو شبيهة رونالدينهو الجنوب أفريقية ميش مينيس أسطورة كرة القدم الكرة النسائية
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