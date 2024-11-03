"شبيهة رونالدينهو".. من هى الجنوب أفريقية ميش مينيس؟ (صور)

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كتب - يوسف محمد:

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة والمتنوعة، العديد من الصور للجنوب أفريقية ميش مينيس لاعبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتي تشبه النجم البرازيلي رونالدينهو.

وأظهرت الصور التي انتشرت للاعبة، شبه كبير يجمع بينها وبين أسطورة كرة القدم البرازيلية، مما جعلها تخطف الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها تشارك رفقة صنداونز وجنوب أفريقيا بشكل مستمر.

من هى ميش مينيس لاعبة شبيهة رونالدينيو؟

تبلغ مينيس من العمر 22 عاماً، لكونها من مواليد يناير عام 2002، بمدينة كيب تاون الجنوب أفريقية.

بدأت مسيرتها في كرة القدم في شباب فريق سان سيباستيان الجنوب أفريقي ومنه انتقلت إلى فريق جولدن بويز الجنوب أفريقي.

وانضمت مينيس إلى فريق صن داونز للكرة النسائية، في عام 2020، بعدما لفتت الأنظار بمهاراتها الكبيرة وقدرتها العالية على المراوغة.

وتشارك مينيس رفقة الفريق الجنوب أفريقي في مركز المهاجم.

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