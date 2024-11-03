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راشفورد ضد بالمر.. تشكيل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

05:27 م الأحد 03 نوفمبر 2024

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

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كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريقين التشكيل الرسمي لقمة الأسبوع العاشر من البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - مارتينيز - دي ليخت - نُصير مزراوي.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - اوجارتي.

خط الهجوم: راشفورد - هولاند - جارناتشو.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - كولويل - فوفانا - جيمس.

خط الوسط: لافيا - كايسيدو - نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - كول بالمر - مادويكي.

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