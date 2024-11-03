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"بعد ظهوره حافي القدمين".. كيف تحولت مسيرة أدريانو من القمة إلى حافة الهاوية؟

04:59 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أدريانو
  • عرض 11 صورة
    أدريانو
  • عرض 11 صورة
    أدريانو لاعب منتخب البرازيل
  • عرض 11 صورة
    البرازيلي أدريانو لاعب روما السابق
  • عرض 11 صورة
    النجم البرازيلي أدريانو
  • عرض 11 صورة
    كتاب أدريانو
  • عرض 11 صورة
    كتاب البرازيل أدريانو
  • عرض 11 صورة
    كتاب البرازيل أدريانو
  • عرض 11 صورة
    البرازيلي أدريانو
  • عرض 11 صورة
    أدريانو لاعب إنتر السابق
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كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم البرازيلي السابق أدريانو وهو يتجول في شوارع البرازيل.

وظهر النجم البرازيلي في الصور والفيديو، هو يتجول في شوارع البرازيل رفقة مجموعة من أصدقائه، في حالة سكر كبيرة.

صاحب الـ 42 عامًا ظهر حافي القدمين ويحمل في يده كأساً من الخمر.

الظهور الأخير للنجم البرازيلي أدريانو في شوارع ريو دي جانيرو يوضح كيف أصبح حاله بعد اعتزال كرة القدم 

وقام النجم البرازيلي بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يسير رفقة مجموعة في إحدى الشوارع بالبرازيل.

وتبين أن هذا الظهور للنجم البرازيلي، جاء ضمن جلسة تصوير بخصوص إصدار كتابه الجديد "خوفي الأكبر"، المقرر صدوره في نوفمبر الجاري.

وبدأ التحول المثير في حياة النجم البرازيلي، منذ عام 2016 بعد وفاة والده، الذي ساهم بشكل كبير في فقدان النجم البرازيلي الصواب بعض الشيء، خلال مسيرته الرياضية ولم يتمكن من العودة إلى مستواه بعد ذلك، بعد أن اتجه إلى إدمان الكحوليات.

وقال خافيير زانيتي، قائد فريق إنتر ميلان السابق: "أدريانو تلقى خبر وفاة والده، عن طريق مكالمة هاتفية، هذه المكالمة أنهت شغفه باعتبار إن والده كان بمثابة ملهمه وهذه هى الهزيمة الأكبر التي تعرض لها أدريانو".

وارتبط النجم البرازيلي أدريانو في العديد من الأوقات، بالكثير من الأزمات المتعلقة بتجارة وتهريب المخدرات، حيث قتلت صديقته وهي بجواره في السيارة.

أدريانو البرازيل مسيرة أدريانو ريو دي جانيرو
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