هل ألمح محمد صلاح لرحيله عن ليفربول بهذه الرسالة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح الجدل حول مستقبله مع النادي بعد ما كتبه عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد.

صلاح كتب عبر حسابه بمنصة إكس بعد تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف مساء السبت في مباراة سجل بها الهدف الثاني:"إن قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية وهذا ما نريده.. شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

ولكن أبزر ما توقف عنده العديد من متابعيه جملة:"شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد"؛ إذ فسروها بكونها رسالة وداعية من صلاح بعدما قاد الفريق للصدارة.

صحيفة "ليفربول إيكو" أشارت مؤخرًا عبر تقرير لها إلى تأزم مفاوضات النادي مع صلاح لتجديد التعاقد في ظل الراتب الذى يحصل عليه قائد منتخب مصر؛ إذ يتقاضى 350 ألف إسترلينى أسبوعيًا.

وشارك صلاح مع ليفربول 364 مباراة سجل خلالها 220 هدفًا وصنع 96 هدفًا.

وارتبط اسم محمد صلاح بمفاوضات للانضمام لنادي الاتحاد السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 33 عاماً ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الكروي الجاري 2024/2025.

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