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"دوري مصر وبطولة أفريقيا".. جدول مباريات الأهلي خلال نوفمبر

08:52 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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كتب- يوسف محمد:

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته، ببطولة الدوري المصري الممتاز، ومبارياته خلال شهر نوفمبر الجاري بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره "زد" الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر، خلال شهر نوفمبر الجاري، 4 مباريات في مختلف المسابقات، بواقع 3 مباريات في الدوري المصري، ومباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات الأهلي المقبلة في نوفمبر الجاري كالآتي:

- الأهلي ضد زد.. يوم 7 نوفمبر.. 8 مساءً.. "الدوري المصري".

- الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. في 22 نوفمبر.. 8 مساءً.. "الدوري المصري".

- الأهلي ضد أسيك أبيدجان.. 26 نوفمبر.. 4 مساءً.. "دوري أبطال أفريقيا".

يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في لقائه الأول في شهر نوفمبر، الذي خاضه أمس أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز وانتهى لصالح المارد الأحمر، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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