مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"قمة إنجليزية ودوري إسباني".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

06:12 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي اليوم، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي والثانية بين توتنهام وأستون فيلا.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري الإنجليزي:

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4 عصراً.. "بي إن سبورتس 1".

مان يونايتد ضد تشيلسي.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

- الدوري الإسباني:

أتليتكو مدريد ضد لاس بالماس.. 3 عصرا.. "بي إن سبورتس 6".

برشلونة ضد إسبانيول.. 5.15 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

إشبيلية ضد ريال سوسيداد.. 7.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

أتليتك بلباو ضد ريال بيتيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

- الدوري الإيطالي:

نابولي ضد أتالانتا.. 1.30 ظهرا.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

تورينو ضد فيورنتينا.. 4 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

هيلاس فيرونا ضد روما.. 7 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

إنتر ميلان ضد فينيسيا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

الدوري الألماني:

فرايبورج ضد ماينز.. 4.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

الدوري الفرنسي:

تولوز ضد ستاد ريمس.. 4 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

لوهافر ضد مونبلييه.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

أوكسير ضد ستاد رين.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

نانت ضد أولمبيك مارسيليا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

جدول مباريات اليوم جدول مباريات اليوم الأحد الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ مانشستر يونايتد وتشيلسي توتنهام وأستون فيلا مباريات اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"دوري مصر وبطولة أفريقيا".. جدول مباريات الأهلي خلال نوفمبر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)