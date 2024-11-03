"قمة إنجليزية ودوري إسباني".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي اليوم، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي والثانية بين توتنهام وأستون فيلا.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري الإنجليزي:

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4 عصراً.. "بي إن سبورتس 1".

مان يونايتد ضد تشيلسي.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

- الدوري الإسباني:

أتليتكو مدريد ضد لاس بالماس.. 3 عصرا.. "بي إن سبورتس 6".

برشلونة ضد إسبانيول.. 5.15 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

إشبيلية ضد ريال سوسيداد.. 7.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

أتليتك بلباو ضد ريال بيتيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

- الدوري الإيطالي:

نابولي ضد أتالانتا.. 1.30 ظهرا.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

تورينو ضد فيورنتينا.. 4 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

هيلاس فيرونا ضد روما.. 7 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

إنتر ميلان ضد فينيسيا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

الدوري الألماني:

فرايبورج ضد ماينز.. 4.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

الدوري الفرنسي:

تولوز ضد ستاد ريمس.. 4 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

لوهافر ضد مونبلييه.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

أوكسير ضد ستاد رين.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

نانت ضد أولمبيك مارسيليا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 4".