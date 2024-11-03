ملف رياضة مصراوي.. فوز الأهلي.. تصريحات مارسيل كولر.. تألق محمد صلاح مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة، أمس السبت ومن أبرزها فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا، تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وتألق صلاح مع ليفربول أمام برايتون.

وجاءت أبرز الأخبار التي قدمها موقع مصراوي أمس كالتالي:

قطار الأهلي يبدأ محطاته الأولى بخماسية في مرمى سيراميكا بالدوري

فاز النادي الأهلي على منافسه سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الشوط الأسوأ لي مع الفريق".. مارسيل كولر يعلق على خماسية الأهلي في مرمى سيراميكا

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه بخماسية على حساب سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ثلاثي الأهلي في المقدمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

انتهت مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بفوز المارد الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"معادلاً جوزيه".. رقم تاريخي لمارسيل بالدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

منصب نائب رئيس النادي الأهلي ينحصر بين شخصيتين.. من هم؟

أُغلق باب الترشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، والذي يأتي في إطار انتخابات جديدة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الحالية للدورة 2021- 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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