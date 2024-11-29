20 صورة من ظهور جورجينا وكريستيانو في مباريات الدوري السعودي

"رفقة فان دايك".. محمد صلاح يحقق حلم أحد الأطفال من محبي ليفربول (صور)

تمكنت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، من أن تصبح واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في العالم خلال السنوات الماضية.

وساهم النجم البرتغالي، في تغيير حياة جورجينا، بعدما جعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، كما أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

ولعبت الصدفة دوراً كبيراً، في تكوين أحد أعظم قصص الحب في تاريخ كرة القدم، التي جمعت بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز، وبدأت العلاقة بينهما حينما التقى بها رونالدو في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به في إسبانيا، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

ودائماً ما تظهر جورجينا رودريجيز رفقة النجم البرتغالي، في مختلف المحافل والمباريات المختلفة التي يخوضها رونالدو، كما أنها تكون حاضرة دائماً في مختلف الاحتفالات التي يحضرها الأسطورة البرتغالية.

وتتنقل جورجينا رفقة رونالدو، في أي نادي أو أي دوري ينتقل إليه حول العالم، حرصاً منها على أن تكون الداعم الأول للنجم البرتغالي بشكل دائم ومستمر.

وحرصت جورجينا رودريجيز على التواجد في المملكة العربية السعودية، لتكون بجوار النجم البرتغالي بعد توقيعه للنصر السعودي في يناير 2024.

وظهرت جورجينا رودريجيز رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل تقديمه لاعباً لنادي النصر السعودي، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

ولفتت جورجينا الأنظار إليها، في أكثر من مرة بالملاعب السعودية، خلال تواجدها لدعم النجم البرتغالي، في اللقاءات التي يخوضها رفقة الفريق النصر في مختلف البطولات.