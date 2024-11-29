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مانشستر يونايتد يتخذ أولى الخطوات لضم عمر مرموش في يناير

06:51 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتخذ أولى خطواته للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم، أن إدارة الفريق الإنجليزي، لديها استعداد لدفع 50 مليون دولار، من أجل إتمام التعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن مان يونايتد قرر إرسال كشافين لمتابعة النجم المصري، الذي يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية، للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وخاض مرموش 18 مباراة خلال الموسم الحالي رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

عمر مرموش مانشستر يونايتد فرانكفورت الألماني الأندية الأوروبية
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