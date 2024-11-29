كريستيانو رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بالدوري السعودي في غياب طارق حامد

"طارق حامد ضد كريستيانو رونالدو".. النصر يواجه ضمك في الدوري السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق النصر بهدفين نظيفين سجلهما نجمه كريستيانو بمرمى نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة غياب المحترف المصري بصفوف ضمك طارق حامد؛ لعدم جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر من ركلة جزاء بالدقيقة 17 فيما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 79

وشهدت الدقيقة 56 طرد لاعب ضمك عبدالقادر بدران.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى النقطة 25 ف المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال الوصيف صاحب الـ 28 نقطة والاتحاد المتصدر بـ 30 نقطة والمتبقي لهما مباراة الجولة 12.

وتوقف رصيد فريق ضمك بعد الخسارة عند النقطة 14 في المركز 11.

اقرأ أيضًا:

أول قرار من الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور

"سيبيع ثلاثة لاعبين".. إنتر يُبدي اهتمامه بضم محمد صلاح