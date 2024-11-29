"الخصم الأصعب".. نجم مانشستر سيتي يتحدث عن مواجهة محمد صلاح في الملعب

كتب - يوسف محمد:

أكد نجم وسط منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي رودري، على أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يعد هو الخصم الأصعب الذي واجهه في مسيرته.

ووصف رودري صلاح، في تصريحات عبر بودكاست: "The Rest is Football"، بالسلاح الحاد الذي يجعل حياته صعبة على أرض الملعب.

وقال رودري: "محمد صلاح يتفوق على لاعبين كبار، مثل هاري كين، كول بالمر وفان دايك".

وتابع: "ليس بالضروري أن يكون ماهراً مثل نيمار وفينيسيوس، لكنه في قمة عطائه يكون مختلف تماماً وأرقام اللاعب في التسجيل مذهلة بشكل كبير".

وخاض صلاح رفقة الريدز في الموسم الحالي 19 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفاً وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن نجم الوسط الإسباني رودري، تمكن من حصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد بالتفوق على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي جاء في المركز الثاني بالقائمة.