

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة أهلي جدة ونظيره الوحدة عند السابعة مساءً بالدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 12.

الأهلي يمتلك في جعبته قبل المباراة 17 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، في حين يحتل فريق الوحدة المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل أهلي جدة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابري فيجا

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز

ملخص بأبرز أحداث المباراة: